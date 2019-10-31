Diken

Yaramazlara biraz batar!

Irak Başbakanı Abdülmehdi istifa etti

Irak’ta hükümet karşıtı protestolar devam ederken, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Salih, yeni seçim yasasının kabul edilmesi durumunda erken seçime onay vereceğini belirtti.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa etti Fotoğraf: DHA

Irak’ta yönetim ve kamu hizmetlerinin yetersizliği, yolsuzluk ve işsizlik nedeniyle başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ederken, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıkladı.

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