Diken

Yaramazlara biraz batar!

Irak başbakanı ABD’den, askerlerini çekmesini görüşmek için delegasyon istedi

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan, ABD askerlerinin Irak’tan çekilmesini görüşmek ve gözlemlemek üzere bir delegasyon gönderilmesini istedi.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi. Fotoğraf: Reuters

Irak Başbakanlığı Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Abdülmehdi’nin dün akşam ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Başbakan Abdülmehdi’nin görüşmede Pompeo’dan, Erbil ve el-Anbar’daki füzeli saldırılar da dahil olmak üzere Irak’ın egemenliğini ihlal eden bütün operasyonları reddettiğini belirterek, Irak Meclisi’nin ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi yönünde almış olduğu kararın uygulanması konularını görüşmek üzere temsilci gönderilmesini istediği bildirildi.

Reklam

Öte yandan görüşmeye dair ABD Dışişleri Bakanlığı’nca daha önce yayınlanan açıklamada, Bakan Pompeo’nun İran tarafından düzenlenen füze saldırılarını kınadığı ve “Bölgedeki Amerikan ve Irak halkının yanı sıra ortak çıkarlarımızı korumak adına ne gerekiyorsa yapacağız” dediği belirtilmiş, Abdülmehdi’nin askerlerin çekilmesi ile ilgili talebinden bahsedilmemişti.

ABD savunma bakanı: ‘Irak’tan çekilme mektubu’ taslak ve değeri yok, çekilmiyoruz

ABD savunma bakanı: Irak’tan çekilme söz konusu değil

Irak’taki IŞİD karşıtı koalisyon, faaliyetlerini durdurdu

Irak meclisi, ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması için yetkiyi verdi

Hizbullah Tugayları, Irak güçlerinin ABD üslerinden uzak durmasını istedi

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...