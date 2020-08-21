Irak asıllı İsveç vatandaşı turist Antalya’daki otel odasında ölü bulundu

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde Irak asıllı İsveç vatandaşı turist, otel odasında ölü bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre babası ve kız kardeşiyle İsveç’ten tatile gelen ve Liman Mahallesi’ndeki bir apart otelde kalan 30 yaşındaki Ali Hussein, banyodan uzun süre çıkmayınca kız kardeşi yanına gitti. Önce kapıyı çalan, ses gelmeyince içeri giren kardeşi, yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

Reklam

Sağlık ekipleri, Ali Hussein’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hussein’in cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.