IQ ortalaması en yüksek 20 şehir belirlendi: İlk sırada Ankara

Toplam 276 bin 565 kişiden toplanan verilere dayanarak Türkiye’nin IQ ortalaması en yüksek 20 şehri açıklandı. Buna göre, Ankara 112.16 ile IQ ortalamasında birinci sırada yer aldı.

Habertürk’ün haberine göre, Zeka Testi Merkezi web sitesinde uyguladığı IQ testiyle kullanıcıların yaşadıkları şehirleri ve cinsiyetlerini baz alarak sonuca vardı.

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30 dakikalık süre içerisinde verilen cevaplara göre alınan puanlarla katılımcıların illere göre sıralaması belirlendi.

Türkiye’nin IQ ortalaması en yüksek 20 şehri şu şekilde:

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1. Ankara 112.16

2. Eskişehir 112.08

3. Çanakkale 110.61

4. İzmir 110.35

5. Trabzon 110.05

6. İstanbul 109.75

7. Edirne 109.54

8. Bartın 109.47

9. Kütahya 109.42

10. Kocaeli 109.40

11. Yalova 109.35

12. Balıkesir 109.33

13. Gümüşhane 109.10

14. Sakarya 108.86

15. Karaman 108.85

16. Isparta 108.81

17. Muğla 108.80

18. Bayburt 108.68

19. Karabük 108.59

20. Antalya 108.44