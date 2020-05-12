Ipsos araştırması: Haber TV’lerden takip ediliyor, basılı gazete ‘yok’ gibi

Araştırmaya göre Türkiye’de vatandaşlar corona virüsüyle ilgili haberleri büyük çoğunlukla televizyonlardan alıyor.

Fotoğraf: Pixabay

Ipsos, 24-28 Nisan tarihlerinde internet üzerinden 800 kişiye ulaşarak yaptığı araştırmanın sonuçlarını dün sitesinden duyurdu.

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Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 86’ı haberleri televizyondan takip ettiğini söylerken, TV’lerin en yakın rakibi yüzde 45’le haber siteleri oldu. Basılı gazetelerin payı ise yüzde 7’de kaldı.

Halkın yüzde 95’i corona virüsüne karşı korunduğunu düşünürken, diğer kişilerin yeterince korunmadığını söylüyor.

Katılımcıların yüzde 59’u evde daha sık yemek yaparken, yüzde 11’i ilk kez yapmış. İlk kez görüntülü konuşanlar yüzde 14, oyun oynayanlar yüzde 10, ekmek yapanlar ise yüzde 19 olarak kayda geçti. Ancak evde spor yapmanın sıklığı kayda değer biçimde artmadı.