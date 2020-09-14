Ipsos araştırması: 10 kişiden dokuzu sokağa çıkma yasağını destekliyor

Ipsos’un araştırmasına göre çoğunluk (yüzde 87) sokağa çıkma yasağı uygulamasını destekliyor.

Fotoğraf: AA

Şirketin Milliyet gazetesi için düzenlediği araştırmaya göre destekleyenlerin büyük bölümü bunun il bazında değil tüm Türkiye’de uygulanması gerektiği kanısında.

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Yasağa karşı çıkanlar ise sadece yüzde 5 ile sınırlı kaldı.

Toplu taşıma

Son dönemde ‘corona’da vaka sayılarındaki hızlı artışla beraber bazı önlemler yeniden uygulanmaya başladı. Tedbirler 1 Haziran’daki normalleşme kararıyla gevşetilmişti.

Önlemlerden bir tanesi de toplu taşımada ayakta yolcu alınmaması kararı olmuştu.

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Eylül başındaki araştırmaya katılan vatandaşların yarısından fazlası (yüzde 60) toplu taşımayı nadiren kullandığını ya da hiç kullanmamaya çalıştığını söyledi. Yüzde 40 ise kullanmaya devam ediyor.

Toplu taşıma araçlarından en az birini çok sık veya bazen kullananların oranı yüzde 51 seviyesinde.

Katılımcıların yüzde 43’ü toplu taşıma kullanırken hiç rahat hissetmediğini, yüzde 34’ü ise pek rahat hissetmediğini söyledi.

Toplu taşıma araçlarındaki kalabalıktan ötürü virüs bulaşma ihtimalinin yüksek olması katılımcıları tedirgin ediyor.

Yüz yüze eğitim

Katılımcılara eğitim-öğretimde yaşanan ‘corona’ belirsizliği de soruldu.

Yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle 31 Ağustos’ta başladı.

Katılımcıların takip ettiği konuların başında yüz yüze eğitime geçiş olup olmayacağı, kademeli eğitim modelinin nasıl hayata geçirileceği gibi konular geldi.

Araştırmada ebeveynlere yüz yüze eğitim olması durumunda çocuklarını okula gönderme eğilimlerini soruldu.

Okul çağındaki her bir çocuk için alınan 10 cevaptan altısı “Gönderirim”, ikisi “Göndermem”, diğer ikisi ise “Okula gönderip göndermeyeceği konusunda kararsızım” diye oldu.