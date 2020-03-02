İpsala’da Yunan askerlerinin plastik mermi sıktığı beş sığınmacı yaralandı

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde, Yunanistan’a geçmek isteyen gruba Yunan askerlerinin plastik mermiyle ateş etmesi sonucu beş sığınmacı yaralandı.
DHA’nın haberine göre Yunanistan’a geçmek isteyen sığınmacı gruplarına Yunan askerlerinin müdahalesi sürüyor. Yenikarpuzlu beldesinde Yunanistan’a geçmek isterken plastik mermiyle yaralanan beş sığınmacı ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Suriye’nin İdlib kentinden 34 askerin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dahil hükümet yetkilileri, sınırlardan geçmeye çalışan sığınmacıların durdurulmayacağını duyurmuş, bunun üzerine başta Edirne’deki Pazarkule Sınır Kapısı olmak üzere Avrupa’ya geçiş yapılabilecek noktalar sığınmacı akınına uğramıştı.