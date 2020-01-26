İpsala’da yurda kaçak sokulan piton, mandarin ördeği ve sakarca kazı bulundu

Edirne’nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’dan getirilen piton, mandarin ördeği ve sakarca kazı bulundu.
İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı, şüphe üzerine durdurdukları kamyonette yaptıkları aramada yasa dışı yollarla Yunanistan’dan getirilen 21 piton, 43 mandarin ördeği ve dört sakarca kazına el koydu. Sürücü gözaltına alınırken Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen hayvanlar koruma altına alınarak hayvanat bahçelerine teslim edilmek üzere İstanbul’a gönderildi.