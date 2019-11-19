IPI raporu: Türkiye hapisteki 120’den fazla gazeteci ile dünya rekoru kırdı

Uluslararası Basın Enstitüsü’nün (IPI) dün açıklanan raporunda, Türkiye’de 120’den fazla gazetecinin cezaevinde bulunmasının bir ‘dünya rekoru’ olduğu belirtildi. Kuruluşun raporunda, Türkiye’de geçen yıl olağanüstü halin kaldırılmasından bu yana medyanın durumunda düzelme olmadığı belirtildi.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, dünyada medyanın içinde bulunduğu durumu takip edip raporlaştıran Uluslararası Basın Enstitüsü’nün son raporunda, Türkiye’de cezaevinde olan gazetecilerin sayısının 160’dan 120’ye düştüğü kaydedildi.

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IPI raporunda şöyle dendi: “Bu rakamların ardında temel hakların ihlal edildiği, çok sayıda gazetecinin ciddi terör bağlantılı suçlarla aylarca hatta bazen yıllarca yargılama süreci başlatılmadan ve resmi bir iddianame hazırlanmadan tutulduğu bir hikaye yatıyor.”

Rapora göre gazeteciler, ‘medyaya yönelik siyasi amaç taşıyan baskının sonucu olarak’ cezaevine konulduğu belirtilerek Türkiye’nin dünyada tartışmasız olarak en fazla sayıda gazetecinin cezaevine konulduğu ülke olduğu vurgulandı.

IPI, darbe girişiminden bu yana Türkiye’de yargı sisteminde çok sayıda dosyanın biriktiği ancak bu dosyaların darbe girişimiyle bağlantılı oldukları şüphesiyle hakimlerin üçte birinin görevden alınanlar arasında olması sebebiyle düzgün olarak incelenemediği belirtildi.

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Raporda Türkiye’de gazetecilere yönelik davaların devam ettiği de belirtildi.