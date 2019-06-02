iPhone’ların tedarik zincirinde 50’den fazla ülke var

Apple ikonik akıllı telefonu iPhone’ları ABD’nin Kaliforniya eyaletinde tasarlıyor ve ‘montajını’ Çin’de yapıyor. Büyük bir çoğunluğu Tayvan’da Foxconn tarafından bir araya getirilen iPhone’ların parçaları ise dünyanın çok farklı yerlerinde üretiliyor.

Fotoğraf: Reuters

Teknoloji haberlerinin yer aldığı makeuseof.com’da yer alan bir analizde Üzerinde, “Kaliforniya’da Apple tarafından tasarlanmıştır” ve “Montajı Çin’de yapılmıştır” yazan iPhone’ların parçalarının nerelerde üretildiği inceleniyor.

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Habere göre, iPhone kullanıyorsanız büyük ihtimalle montajı Çin’deki Foxconn tesislerinde yapılmıştır. Fakat Foxconn’un Tayland, Güney Kore, Malezya, Singapur, Filipinler ve Çekya’da da fabrikaları var. Ayrıca artık Foxconn dışında Pegatron adlı şirket de iPhone montajı yapıyor.

AppleInsider’da yer alan bir habere göre iPhone 6 modellerinin yüzde 30’u Pegatron tarafından üretilmiş.

Apple parçaları hiçbir şekilde tek bir kaynaktan tedarik edilmiyor. Hatta özellikle en önemli parçalarda iPhone birden fazla tedarikçi kullanıyor.

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A-serisi işlemcilerinde şirket iki tedarikçiyle çalışıyor: Güney Kore merkezli Samsung ve Tayvan merkezli TSMC. TSMC’nin Çin, Singapur ve ABD’de de tesisleri bulunuyor.

Audio çiplerde Apple Cirrus Logic adlı şirketle çalışıyor. Bu şirket ABD merkezli ama Çin, Güney Kore, Taiwan, Japonya, Singapur ve Britanya’da faaliyet gösteriyor.

iPhone kameralarında da birkaç farklı tedarikçisi var Apple’ın. Arka yüzdeki kameraların çoğu Japonya merkezli Sony’den. ABD merkezli OmniVision da FaceTime kameralarının üretimini gerçekleştirmiş fakat işin büyük bir kısmını TSMC’ye ürettirmiş. Qualcomm da yine iPhone’a kamera tedariği yapan teknoloji şirketlerinden.

LCD ekranlarında Apple, LG ve Sharp ile çalışıyor. LG, Güney Kore merkezli ve Polonya ve Çin’de tesisleri var. Sharp ise Japonya merkezli fakat 13 farklı ülkede lokasyonu var.

Dokunmatik ekran kontrolörleri ABD merkezli Broadcom’dan fakat şirketin Hindistan, Çin, Taiwan, Güney Kore, İsrail, Yunanistan, Belçika, Fransa, Hollanda ve Britanya’da tesisleri bulunuyor.

Touch ID donanımı TSMC ve Taiwan merkezli Xintec’ten tedarik ediliyor.

Birçok Android telefonda da kullanılan ‘Gorilla Glass’ cam ise ABD merkezli Corning tarafından üretiliyor. Bu şirketin ise aralarında Avustralya, Belçika, Brezilya, Çin, Güney Kore, Malezya, Meksika, Filipinler, Rusya, Singapur, Güney Afrika, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri’nin de yer aldığı bir çok ülkede tesisi var.

Temelbant hücresel çiplerde Apple’ın tedarikçisi Qualcomm. Qualcomm’un merkezi ABD olsa da şirket ondan fazla ülkede üretim tesisine sahip.

Wi-Fi çipleri ise yine ABD merkezli Murata’dan. Murata’nın ise Japonya, Güney Kore, Tayland, Malezya, Filipinler, Vietnam, Taiwan, Hindistan, Meksika, Brezilya, Kanada ve Avrupa’da bazı ülkelerde üretim tesisi var.

iPhone belleği için Apple, Samsung ve Toshiba ile çalışıyor. Toshiba Japonya merkezli fakat 50’den fazla ülkede tesisi var. Bataryada ise Güney Kore merkezli Samsung ve Çin merkezli Sunwoda Electronic en büyük iki tedarikçi.

Alman teknoloji devi Bosch’un sensör teknolojileri üreten birimi Bosch Sensortech iPhone’un hız ölçer, pusula ve jiroskop teknolojilerini de sağlıyor.

Japonya merkezli AKM Semiconductor, pusulayı tedarik eden şirketi. Fransa, İngiltere, Çin, Güney Kore, Taiwan ve ABD’de tesisleri bulunuyor.

Jiroskop ise İsviçre merkezli ve 30’dan fazla ülkede tesisleri var.