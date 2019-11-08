İpekyolu’nun HDP’li eş belediye başkanlarına gözaltı

Van’ın İpekyolu ilçesinin HDP’li eş başkanları Azim Yacan ve Şehzade Kurt gözaltına alındı.

Azim Yacan ve Şehzade Kurt. (Fotoğraf: ipekyolu.bel.tr)

DHA’nın haberine göre Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bugün sabah saatlerinde Yacan ve Kurt dahil bazı şüphelilere operasyon düzenledi.

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HDP’li iki belediye başkanı, ev aramalarının da ardından emniyete götürüldü. İkili hakkında ‘PKK silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri, İpekyolu Belediyesi’nin binasında da arama yaptı.