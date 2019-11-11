İpekyolu’nun eş belediye başkanları tutuklandı

Van’da, ‘terör soruşturması’ kapsamında gözaltına alınan İpekyolu Belediye Başkanı HDP’li Azim Yacan ve Başkan Yardımcısı Şehzade Kurt (eş başkan), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Azim Yacan ve Şehzade Kurt. (Fotoğraf: ipekyolu.bel.tr)

Eş başkanlar Yacan ve Kurt, 8 Kasım’da evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Yacan ve Kurt, Van Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edildi. Yacan ve Kurt, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, tutuklamalara ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi: “İl Emniyet Müdürlüğümüzce PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan (2) şüpheliye yönelik; 08 Kasım 2019 günü Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Görevlilerimizce; gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda (A.Y.) ve (Ş.K.) isimli (2) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan (A.Y.) ve (Ş.K.) isimli (2) şüpheli hakkında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır.”

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Van’da İpekyolu Belediye Başkanı HDP’li Azim Yacan’ın ‘terör’ soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından, yerine İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, belediye başkan vekili olarak görevlendirilmişti.