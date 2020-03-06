‘İntikam’ için kızını istismar eden anne ve tecavüz hükümlüsü eşine 70 yıl ceza

Nitelikli cinsel saldırıdan hapis cezası alan hükümlü ve eşinin, saldırı mağdurundan intikam almak için kendi kızlarına cinsel istismarda bulunmaktan yargılandığı davada karar çıktı. Çifte toplamda 70 yıl hapis cezası verildi.

İstismar edilen kızın tecavüz hükümlüsü babası. (Fotoğraf: DHA)

Aydın’da, T.A.’ya (26) cinsel saldırıda bulunup kaydederek bu görüntülerle şantaj yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada M.T. 28 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Ardından M.T.’nin cezaevinden eşi F.T.’yle mektuplaşarak ‘intikam planı’ yaptığı ortaya çıkmıştı. Mektuplaşmanın ardından F.T. jandarmaya gitti ve kocasının tecavüz ettiği T.A.’nın babası M.A. ve erkek kardeşi H.A.’nın, 10 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Tutuklanan M.A. ve H.A.’nın daha sonra çocuğun istismara uğradığı saatte başka bir yerde olduğunu kamera kayıtlarıyla kanıtladı.

Çiftin büyük kızlarının ihbarıyla başlatılan soruşturma sonucu olayın aslı ortaya çıktı.

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Mahkeme M.T.’yi ‘cinsel istismar’ suçundan 27 yıl, ‘iftira’ suçundan üç yıl dokuz ay, ‘hürriyetlerinden alıkoyma’ suçundan sekiz yıl olmak üzere toplamda 38 yıl dokuz ay, eşi F.T.’yi ‘cinsel istismar’ suçundan 22 yıl altı ay, ‘iftira’ suçundan üç yıl bir ay 15 gün, ‘hürriyetlerinden alıkoymak’ suçundan altı yıl üç ay olmak üzere 31 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.