Diken

Yaramazlara biraz batar!

İntiharı önlemek isteyen polis bıçaklandı

Mersin’de polis memuru Mehmet Ali Çetin, cadde ortasında elinde bıçakla intihar etmek isteyen 19 yaşındaki Ali Çelebili’yi engellemek isterken bacağından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Çetin’in durumu ağır. 

Fotoğraf: DHA

Olay, Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü Arda Çelebili, elindeki bıçakla intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Reklam

Ekiplerin ikna çabaları sonuç vermeyince polis memuru Mehmet Ali Çetin, Çelebili’ye müdahale etmek istedi. Ancak bu sırada bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve ameliyat edilen polis memurunun durumu ağır.

SON HABERLER

Banka çağrı merkezlerinin performansları ölçülecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanı Ahmet Yılmaz, BDDK’nın gözetiminde, banka çağrı merkezlerine yönelik performans ölçümleme hazırlığında olunduğunu açıkladı.

Hafter: Türkiye Libya’dan çekilirse ateşkese hazırız

Libya’nın doğusuna hakim Libya Ulusal Ordusu (LUO) komutanı Halife Hafter, Türkiye destekli Suriyeli paralı askerlerinin Libya’dan ayrılmaları ve Ankara’nın Libya’nın Trablus’taki uluslararası alanda tanınmış hükümetine silah sağlamayı bırakması durumunda ateşkes için hazır olacağını açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...