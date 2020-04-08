İntihardan vazgeçmek için içki isteyen adam gözaltına alındı

Antalya’da falezlerde intihara kalkışan bir kişi, kendisini ikna etmeye çalışan polislerden içki istedi. İsteği yerine getirilince intihardan vazgeçen kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesinde Çanakkale’den dört gün önce gelen Süleyman K.’yı denizden 40 metre yüksekliğinde falezlerin uç kısmında görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Reklam

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Burada içki içen Süleyman K.’dan güvenli bir noktaya gelmesi istendi. Görevlilerin bu talebine olumsuz yanıt veren Süleyman K., polisten sigara alıp içki içmeye devam etti.

Görevliler, yaklaşık iki saat boyunca güvenlik önlemi alıp Süleyman K.’yı ikna etmek için uğraştı.

Polisin kendisini beklemesinden rahatsız olduğunu söyleyen Süleyman K. ayrılmalarını istedi. Önce geriye çekilen polis, daha sonra yeniden yanına yaklaşıp sohbet ederek falezlerden uzaklaşmasını sağladı.

Reklam

İçkisinin bittiğini söyleyen Süleyman K., kendisine içki getirilmesi karşılığında falezlerden uzaklaşacağını söyledi. İstirahatte olan bir itfaiye görevlisi, peynir, kavun ve içki getirdi. Polislere doğru yaklaşan Süleyman K., tahta korkulukların üzerinde bardağa koyduğu içkiyi içip peynir ve kavunu yedi.

İçkisini bitiren Süleyman K., ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.