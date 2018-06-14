İntihar saldırısı eğitimi almışlar: İstanbul’da sekiz IŞİD şüphelisine gözaltı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AKP İstanbul 1’inci bölge milletvekili adayı Berat Albayrak’ın izinsiz SMS’lerine tepki büyüyor. Fox Haber sunucusu Fatih Portakal Twitter’dan “Kardeşim bana mesaj gönderme cesaretini nereden buluyorsunuz” diye sorarken, Prof. Yaman Akdeniz ise SMS’leri engelemenin yolunu anlattı.