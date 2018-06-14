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Yaramazlara biraz batar!

İntihar saldırısı eğitimi almışlar: İstanbul’da sekiz IŞİD şüphelisine gözaltı

 

İstanbul’da saldırı hazırlığında oldukları öne sürülen sekiz IŞİD şüphelisi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Terörle mücadele polisi ve özel harekat ekipleri, bugün sabah saatlerinde Sultanbeyli, Ümraniye, Maltepe, Eyüp, Bahçelievler, Esenler ve Arnavuktöy’deki 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Polis, hedefteki 11 kişiden sekizini gözaltına aldı. Gözaltılar, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA’nın haberine göre IŞİD şüphelilerinin çatışma bölgelerinde intihar saldırısı eğitim aldığı ve ‘sansasyonel’ saldırı hazırlığında oldukları öne sürüldü.

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