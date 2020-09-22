‘İntihar etti’ diye jandarmaya bildirilen kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, jandarmaya intihar ettiği bildirilen kişinin öldürüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan üç şüpheli adliyeye çıkartıldı.
19 Eylül’de Dedeler köyünde ikamet eden Burhan K.’nin köy mezarlığı önünde kendini vurduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri inceleme başlatmıştı.
Ekipler, Burhan K.’nin öldürüldüğünü belirlemiş, olay gecesi birlikte vakit geçirdiği öğrenilen U.O. (26), E.K. (26) ve K.O. (22) gözaltına alınmıştı.
AA’nın haberine göre U.O., E.K. ve K.O.’nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye çıkartıldı.
Bu arada Burhan K.’ye bir süredir şantaj yapıldığı iddia edildi.