İntihar eden Sibel Ünli’nin ailesi: Siber zorbalık yaşama azmini bitirdi

İstanbul’da intihar eden üniversite öğrencisi Sibel Ünli’nin ailesi, kızlarının ‘siber zorbalığa maruz kalmasının yaşama azmini bitirdiğini’ ifade etti.

Fotoğraf: DHA

Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Sibel Ünli’nin cesedi 3 Ocak’ta Fatih ilçesinde, Samatya sahilinde bulunmuştu. Ünli’nin sosyal medya paylaşımlarında maddi imkansızlığından ve dış görünüşüyle alay edilmesinden bahsettiği ortaya çıkmıştı.

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Ailesi, bugün yayınladığı yazılı açıklamada, depresyona giren Ünli’nin daha önce hastaneye götürüldüğünü ifade etedek maddi durumlarının iyi olmadığına vurgu yaptı.

Ailenin yazılı açıklaması şöyle: “Öncelikle bizimle acımızı paylaşan taziyemize gelen veya gelemeyen tüm insanlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ailemizin yaşadığı bu elim hadisenin ulusal gündemde ve sosyal medyada fütursuzca kullanılması bizi derinden üzmüştür. Bu açıklamayı geç yapabildik çünkü acımızı yaşıyorduk. Bugün bizi bu acı günümüzde bu açıklamayı yapmak zorunda bıraktılar. Bildiğimiz gerçekleri anlatmak için, yanlış ve art niyetli paylaşımlara mani olmak için, intihar gibi bir elim hadisenin yüceltilmesine ve özendirilmesine engel olmak için bu basın açıklamasını, taziyemizin hala devam ettiği bu acı günde de olsa, halka açıklama zorunluluğu meydana getirmiştir.

‘Ergenlikte duygu durum bozukluğu yaşadı’

Kardeşim merhume Sibel Ünli yaklaşık bir yaşında geçirdiği ağır bir ateşli hastalık sonrası günlerce hastaneye yatırılmıştır. Bu hastalık sonrası tekrarlanan sara (epilepsi) krizlerini farklı zamanlarda yaşamış ve kendisi bu hastalığı sonrası antiepileptik tedaviler almıştır. Ergenliğe girmeye başladığı süreçten itibaren çeşitli duygu durum bozuklukları yaşamıştır. Kardeşimiz bu durumdan dolayı psikiyatri doktorlarına götürülmüştür. Kardeşimizin çeşitli tedaviler alması sağlanmıştır. Buna rağmen son üç yıldır birden fazla olan başarısız intihar girişimlerinde bulunmuştur. İntihar girişimlerinden sonra ‘major (ağır) depresyon’ tanısıyla iki defa Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları servisine yatırılmıştır. Önerilen tedavileri hastane dışında da sürdürmesi için ailesi ve yakın arkadaşları tarafından destek kendisine olunmuştur. Düzenli olarak psikolog ile görüşmesine olanak sağlanmıştır.

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‘Siber zorbalık, yaşama azmini bitirdi’

Tüm bunlara rağmen ailecek yaşadığımız sosyoekonomik durum ve kardeşimizin sosyal ağlarda maruz kaldığı siber zorbalık, kardeşimizin duyarlı ve hassas kişilik yapısı kendisinin yaşama azmini bitirmiştir. Yüzme bilmeyen kardeşim, 3 Ocak 2020 Perşembe gecesi Fatih ilçesi Samatya Sahili’nde denize atlayarak yaşamına son vermiştir. Ailemiz geçmişte yaşadığı sosyoekonomik sorunlar yüzünden İstanbul Valiliği, Güngören Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine başvurmuş, kanunun uygun gördüğü ayni ve nakdi yardım almıştır. Okuyan kardeşlerime öğrenci yardımı verilmiştir. Ailemiz Sosyal Yardım Kartı almıştır. Dini bayramlarda gıda yardımı almıştır. Kardeşimiz Aydin Ünli, bu sonbaharda tıp doktoru olarak Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanması gerçekleşmiştir, ailemizin maddi olanakları iyileşmiştir. Bu yüzden bize yapılan yardımların bizden daha muhtaç durumdaki ailelere verilmesi için bu kurumlardan yardım almayı bıraktık. Son olarak yüce devletimizden ailemizin bu sosyal travmalardan sonra yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesi psikiyatrik destek almayı saygıyla talep ediyoruz.”

Annesinin ifadesi çıktı

Bu arada, Sibel Ünli’nin annesi Ayşe Ünli’nin de polise verdiği ifade ortaya çıktı.

Annenin ifadesinde, eşinden bir yıl önce ayrılarak kızlarıyla beraber İstanbul’a yerleştiğini, Sibel Ünli’nin ise kendilerinden daha önce İstanbul’a üniversite nedeniyle gittiğini, kızının epilepsi hastası olduğunu ve fiziksel engellerinin bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Anne Ünli şunları ifade etti: “Üniversitede bir çocuğa aşık olmuş ve karşılık alamadığı için psikolojik bunalıma girmişti. Durumunun kötü olduğuna ikna olup Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde 15 gün yatılı tedavi gördü, kendisine antidepresan haplar kullanması gerektiği doktorlar tarafından söylendi. 20 gün önce Sibel’in Twitter da ‘Ben artık bu hayata dayanamıyorum’ şeklinde paylaşımda bulunduğunu bir arkadaşı bize söyledi. Sibel’i tekrardan ikna edip Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırdık, 10 gün daha tedavi gördü. Sibel’i karşılıksız aşkından vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştık. Ancak 04 Ocak 2020’de polisten intihar ettiğini öğrendik.”

Sibel Ünli’nin ablası Zeynep Duman’ın da polise verdiği ifadesinde, kardeşinin psikolojik sorunlar ve ‘platonik bir aşk’ sebebiyle yaşamına son vermiş olabileceğini belirttiği öğrenildi.