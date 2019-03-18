İntihar eden PKK’lının mezarına yürümek isteyen HDP’lilere müdahale

Tekirdağ Cezaevi’nde intihar eden PKK’lı Zülküf Gezen’in defnedildiği mezarlığın önünde toplanan HDP’lilere polis müdahale etti.

PKK hükümlüsü Gezen, 16 Mart’ta gece saatlerinde koğuşun banyosunda çamaşır ipiyle kendini asmıştı. PKK’lının cenazesi, dün gece saatlerinde götürüldüğü Diyarbakır’ın Yeniköy Mezarlığı’nda defnedilmişti.

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Ajansların bildirdiğine göre HDP’liler, bugün bir araya gelerek PKK’lının mezarına yürümek istedi. Grubun içinde HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan’ın da bulunduğu bildirildi.

Polis, HDP’lilerin mezara gitmesine izin vermeyerek TOMA’larla önlem aldı. Yürümek isteyen gruba TOMA’dan tazyikli su sıkılarak müdahale edildi.

Bombalı saldırıdan müebbet

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 10 Ekim 2007’de polislerin bulunduğu bir terzi dükkanına bombalı saldırı yapılmıştı. Saldırıda polis Hüseyin Özdemir hayatını kaybetmiş, ikisi polis, biri 12 yaşında çocuk olmak üzere toplamda altı kişi yaralanmıştı. Olaydan üç saat sonra, saldırıyı düzenleyen Gezen yakalanarak tutuklanmıştı.

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Mahkeme, Gezen’e ‘devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak’, ‘terör örgütü PKK üyesi olmak’, ‘patlayıcı madde taşımak’, ‘kamu görevi yapan kişileri öldürmek ve yaralamak’ ve ‘mala zarar vermek’ten iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 100 yıl hapis cezası vermişti.

