İntihar eden işçide ‘corona’ çıktı; ailesi ve 120 iş arkadaşı karantinaya alındı

İntihar eden mermer ocağı işçisi Ümit K.’nin otopsisinde yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı. Ümit K.’nın ailesi ile işyerinde çalışan 120 kişi test yapıldıktan sonra karantinaya alındı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

14 Mayıs tarihinde Mersin’de hayatına son veren Ümit K.’nın neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine Ümit K.’nın ailesi ve çalıştığı iş yerinde bulunan 120 kişi test için Erdemli Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Ümit K.’nın ailesi ve iş arkadaşları test yaptırdı. Testin ardından evlerinde karantinaya alınan vatandaşlar test sonucunun çıkmasını beklerken, Ümit K.’nın cenazesi daha detaylı testler yapılmak üzere İstanbul’da bulunan bir pandemi hastanesine götürüldü.