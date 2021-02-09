İntihar eden gencin anne-babası Robinhood uygulamasına dava açtı

ABD’de, geçen yıl intihar eden gencin anne-babası, Robinhood uygulamasına, ‘oğullarının 730 bin dolar (5.18 milyon lira) borcu olduğuna inanmasına ve dolayısıyla ölümüne sebep oldukları’ gerekçesiyle dava açtı.

Fotoğraf: Kearns ailesi

Haziran 2020’de intihar eden 20 yaşındaki Alex Kearns’ün ebeveynleri, California eyaletindeki mahkemeye dava dilekçesini sundu.

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Dilekçede, sosyal medya platformları üzerinden örgütlenen küçük yatırımcılar grubunun kullandığı hisse alım-satım uygulaması Robinhood’un oğullarını yanlış yönlendirdiğini ve eksik bilgilendirdiğini ifade etti.

Oğullarının, liseden mezun olmadan önce uygulamayı kullanmaya başladığını belirten Dan ve Dorothy Kearns, Alex Kearns’ün intihar etmeden önce yüzbinlerce dolar borcu olduğunu düşündüğünü ve müşteri hizmetlerinden destek alamadığını öne sürdü.

Dilekçeye göre geçen yıl yaptığı bazı hisse alım-satım işlemleri sonrası bakiyesi eksiye düştüğü için hesabı askıya alınan ve bu negatif bakiyeyi 730 bin dolar borcu olduğu şeklinde yorumlayan Kearns, yetkililerle iletişime geçmeye çalıştı ancak kimseye ulaşamadı.

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Kearns, 11 Haziran’da Robinhood müşteri hizmetlerine üç kere e-posta yollamasına rağmen en az 170 bin doları birkaç gün içinde ödemesini talep eden otomatik mesajlardan başka bir şey elde edemedi.

12 Haziran 2020’de ise polis, Kearns çiftine oğullarının kendisini raylara atarak intihar ettiği bilgisini verdi.

Baba Dan Kearns, “Hayatını mahvettiğini düşündü, çaresiz hissetti ve intihar etti. İşin doğrusunu anlatan, yardım eden biri olsaydı hayatta olacaktı” dedi. Oğlunun ölümünden bir gün sonra Robinhood’dan gelen bir e-postayla sorunun çözüldüğü, borcu olmadığının bildirildiği söylendi.

Robinhood’dan yapılan açıklamada, “Alex’in ölümü hepimizi derinden üzdü” dendi ve sistemde ‘düzeltme ve iyileştirmeler’ yapıldığı belirtildi.