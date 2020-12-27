İntihar eden genç kadın, Instagram’da bir gün sonra paylaşılan mesajla veda etti: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir

ABD’nin New York kentinde yaşayan 24 yaşındaki Yocheved Gourarie, yüksek bir binadan atlayarak intihar etti. Genç kadın, bir gün sonrası için ‘kurduğu’ Instagram paylaşımıyla sevenlerine veda etti: “Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir.”

Fotoğraf: Facebook

Gourarie, kentin cazibe merkezlerinden ‘Vessel’ adlı yapıya gitti; bir bilet aldı en üst kata çıktı ve aşağı atladı. Olay yerine giden sağlık ekipleri onun öldüğünü belirledi.

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İntihar planını yaparken Instagram hesabından ‘ileri tarihli paylaşım’ seçeneğini kullanan Gourarie bir gün sonra yayınlanmak üzere bir veda mesajı kaleme aldı: “Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir. Neden gittiğimin nedenlerine girmek istemiyorum. (…)

Hepiniz hayatımı çok daha mutlu, aydınlık hale getirdiniz. Hiçbiriniz bunun olması için bir şey -ya da daha fazla bir şey- yapamazdınız. Yapabileceğinizin en iyisini yaptınız ve ben bunun için müteşekkirim. Artık acı çekmediğimi düşünerek biraz olsun teselli bulduğunuzu umut ediyorum. Sizi seviyorum.”

Vessel Fotoğraf: New York Post

Anne-babasına da ayrı bir mesa bıraktığını belirten Gourarie’nin çocukluk yıllarından beri anoreksiya (yeme bozukluğu) ve depresyonla mücadele ettiği belirtildi.

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Psikoloji ve sinirbilimi eğitimi alan genç kadın, Instagram’da paylaştığı bir mesajda 12 yaşından beri anoreksiyayla mücadele ettiğini yazmış, Ulusal Yeme Bozuklukları Birliği’ni çalışmalarından ötürü övmüştü.