İntihar eden doktorun mektubu: Lanet hastaneler doktorlara yüklenip durmasın

Adana’daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde çalışan 26 yaşındaki asistan doktor Ece Ceyda Güdemek’in intiharından önce bıraktığı mektup ortaya çıktı: “Lanet hastaneler doktorlara yüklenip durmasın.”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları’nda iki buçuk aydır asistan olarak görev yapan Güdemek, binanın altıncı katındaki evinin balkonuna çıkıp intihar edeceğini söylemiş, ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı genç doktor, kendini boşluğa bırakmıştı.

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‘Annemi üzmesin kimse, tek isteğim budur’

Akşam’dan Soner Kan’ın haberine göre, Güdemek veda mektubunda şunları yazdı: “Annemden özür diliyorum. Hayat benim için çok zor. Bunaldım bu hayattan. Umarım ölümüm bazı güzel değişikliklere yol açar. Kimse kimsenin dedikodusunu yapmasın. Lanet hastaneler doktorlara yüklenip durmasın. Kredi kartı borcum var ama 10 binden fazla para var. Dert etmesin Erbil ağabeyim, borç yıkmıyorum. Annemi üzmesin kimse, tek isteğim budur. Ha birde ola ki anında ölmezsem seçimim ölmekten yana kimse beni yaşatmaya çalışmasın.”

‘Tükenmişti artık’

Habertürk’ten Yusuf Kılıç’a konuşan Güdemek’in ağabeyi Hasan Burak Güdemek, “Zaman zaman ‘Ağabey artık dayanamıyorum, bana mobbing yapıyorlar’ diyordu. Üç kez Adana’ya gittim çok yorgun olduğu için doğru dürüst görüşemedim. Tükenmişti artık. Orada arkadaşım olan doktorlar da intiharı düşündüklerini söylediler. En büyük korkusu, bu kadar mesai yapmasına rağmen ‘Acaba bir hata yapar mıyım, bir insanın hayatına mal olabilir miyim?’ korkusuydu” dedi.

‘Polisler aşağı indirebilirdi’

Güdemek’in diğer ağabeyi Erbil Güdemek ise kardeşinin çatıdayken bir ara ikna olduğunu ve sandalyeye oturduğunu söyleyerek şunları anlattı: “Telefonla annemi aramış, ‘Hakkınızı helal edin’ diyerek kendini aşağı bırakmış. O polisler, kardeşim ikna olduktan sonra alıp aşağı indirselerdi belki bunlar olmayacaktı. Ama aşağı indirmeyip amirlerinin gelmesini beklemek zorunda olduklarını belirtmişler.”