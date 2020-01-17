İntihar eden arkeologun mektubu: Ben yapmadım, masumum

Diyarbakır’da intihar eden arkeologun bıraktığı mektupta “Ben yapmadım, masumum” yazdığı öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

Gaziantep’teki Zeugma Mozaik Müzesi’nde görev yapan 33 yaşındaki arkeolog Merve Kaçmış, 13 Ocak’ta ağabeyinin Diyarbakır’daki evinden atlayarak intihar etmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kaçmış’ın ‘mobbing’e (psikolojik şiddet) uğradığı için intihar ettiği yönündeki iddiaların ardından üç kişiyi görevden almıştı.

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Hürriyet’ten İdris Emen’e konuşan ailenin avukatı Aslı Pasinli, Kaçmış’ın intiharından önce yazdığı notun soruşturma dosyasına girdiğinden bahsetti.

Pasinli, şunları söyledi: “Merve’nin intihardan önce bırakmış olduğu notu dosya içinden gördük. Fakat yazı oldukça bulanıktı. Ama notta işyerine bir atıf olduğu açık ifadelerden belli. İlk cümlesi ‘Ben yapmadım, masumum. Her yerde kameralar var, izleyince göreceksiniz’ diye başlayan ve işyerinde yaşanan olaya ilişkin dört-beş cümlelik bir not. Devam eden cümleler okunamıyordu. Yazının çözümlenmesini de talep edeceğiz.”

Pasinli, kişiyi intihara sevk eden sürecin ayrıntılı şekilde inceleneceği psikolojik otopsi talep ettiklerini belirterek iş arkadaşlarının dinlenmesini isteyeceklerini söyledi.

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İddialar

Haberde, müzedeki eserlerle ilgili iddialara da yer verildi. Buna göre, 2018’de açığa alınan Kaçmış, itiraz üzerine 2019’da müzedeki görevine döndü. Ancak daha sonra Gaziantep İl Kültür Turizm Müdürlüğü’ne tayin edildi.

Kaçmış’ın tayini çıktığı için üzerine zimmetli olan ve başkasına devretmesi gereken 9 bin eserin 100’ünün kayıt numarasının bulunduğu belirtildi. Müze yönetiminin, 100 eseri en kısa süre kendi Kaçmış’ın zimmetine almasını istediği kaydedildi. Kaçmış da 100 eseri kayıt defteriyle karşılaştırmasının ardından zimmetine alacağını söyledi. Ancak yönetimin baskı uyguladığı iddia edildi.