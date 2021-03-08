İntihar düşüncesi, ırkçılık, gerçek düğünleri: Meghan ve Harry’nin Oprah röportajından öğrendiğimiz 10 şey

Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle’ın günlerdir beklenen Oprah Winfrey röportajı yayınlandı. Çift, kraliyet ailesinde yaşamanın nasıl bir şey olduğunu kendi açılarından anlattığı röportajda bilinmeyenlerini paylaştı.

Fotoğraf: CBS

1. Doğacak bebeğin ‘koyu tenli olması endişesi’

En önemli suçlamalardan biri kraliyet ailesinin Meghan ve Harry’nin doğacak bebeğinin ‘ne kadar koyu tenli’ olabileceğine dair konuştukları oldu.

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Meghan hamileyken ‘bebeğinin ne kadar koyu tenli olacağı‘ konusundaki endişelerini dile getiren konuşmaların Harry ile yapıldığını, eşinin de kendisine bu konuşmaları ilettiğini anlattı.

Çift kraliyet ailesinin hangi mensubunun bu ‘endişe‘yi dile getirdiğini ise açıklamadı.

2. Meghan Kate’i değil, Kate Meghan’ı ağlattı

Birkaç yıl önce Meghan’ın eltisi Cambridge Düşesi Kate’i ağlattığına dair haberler çıkmıştı.

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Ancak Meghan olayın aslında tam tersi olduğunu anlattı.

Düğününde çiçekçi kız (bir düğün geleneği, yere yapraklar atan kız çocuğu) olacak Kate’in kızı Charlotte’ın elbisesiyle ilgili ikilinin tartışması sonucu ağladığını söyledi.

Sonrasında Kate’in kendisine çiçek vererek özür dilediğini anlattı.

3. Meghan intiharı düşündü ama yardım alamadı

Meghan kraliyet ailesine katıldıktan sonra çok yalnız hissettiğini ve özgürlüğünü kaybettiğini anlattı.

Bir noktada akıl sağlığının artık hayatta olmayı istemeyecek kadar kötüleştiğini ifade etti.

Yardım almak için bir yere gitmeye ihtiyacı olduğunu ifade eden Meghan’ın anlatımına göre bunun mümkün olmadığı, aile için iyi olmayacağı söylendi.

Kraliyet ailesinin en yetkili isimlerinden biriyle ve sarayın insan kaynakları departmanıyla görüştüğünü belirten Meghan konuyla ilgili hiçbir şey yapılmadığını ifade etti.

4. Meghan Diana’nın yakın arkadaşıyla dertleşmiş

Röportaj boyunca kendi deneyimleriyle benzerliklerine işaret ettikleri Prenses Diana’nın adı sıkça geçti.

Meghan zor günler geçirdiği dönemde kime gidebileceğini bilmediğini belirterek şunları söyledi: “Konuştuğum insanlardan biri hala arkadaşım ve sırdaşım olan, kocamın annesinin en yakın arkadaşlarından biriydi. İçeride olmanın nasıl bir şey olduğunu ondan daha iyi kim anlayabilir ki?”

5. Harry babasının onu yüzüstü bıraktığını düşünüyor

Çift, kraliyet ailesinden ayrıldıklarını açıkladıktan sonra Harry, babası Charles’ın telefonlarına çıkmadığını anlattı: “Gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Benzer şeyler yaşamış biri olarak nasıl canımın yandığını biliyor. Ayrıca Archie onun torunu. Onu elbette hep seveceğim. Ancak kırıldım. Onunla olan ilişkimi iyileştirmeyi önceliklerimden biri yapacağım.”

6. Kraliçe ile araları iyi

Harry babaannesiyle arasının çok iyi olduğunu ve son bir yılda, Archie ile yaptıkları görüntülü konuşmalar dahil, eskisinden daha çok görüştüklerini söyledi.

Meghan da Kraliçe’den övgüyle söz ederek ona çok güzel mücevherler hediye ettiğini ve birlikte seyahat ederlerken Kraliçe’nin battaniyesini onunla paylaştığını anlattı.

7. Harry için Kraliyet’in para musluğu kapandı

2020’nin ilk çeyreğinde ailesinin finansal desteğini tamamen kestiğini anlatan Harry, Netflix ve Spotify için program yapmayı hiçbir zaman planlamadıklarını ancak kendilerine koruma sağlamak için paraya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Annesinden kalanlarla yeni hayat kurmayı başarabildiklerini ifade eden Harry, ayrıca ABD’li medya devi milyarder Tyler Perry’nin California’ya taşındıklarında çifte ev ve güvenlik hizmeti sağladığını anlattı.

8. Aslında düğünden üç gün önce evlendiler

2018’de milyonlar çiftin Windsor Kalesi’nde evlenişini izledi. En azından öyle olduğunu sandı… Ancak çift aslında üç gün önce sade bir törenle evlendiğini açıkladı.

9. Archie herkese ‘Dikkatli sür’ diyor

Röportajda Archie’nin anne-babasıyla plajda oynadığı görüntülere de yer verildi.

Çift son dönemde Archie’nin favori kelimesinin ‘su iç’ olduğunu söyleyerek şaka yaparken, Harry ne zaman biri evden ayrılsa çocuklarının arkasında “Dikkatli sür” dediğini anlattı.

10. Çiftin kızları olacak

Kısa bir süre önce ikinci çocuklarının dünyaya gelceğini duyuran çift bebeklerinin kız olacağını açıkladı.

Harry üçüncü bir çocuk düşünmediklerini belirtti.

Röportajın sonunda Oprah, Meghan’a Prens Harry ile mutlu sona kavuşup kavuşmadığını sorduğunda “Okuduğum bütün masallardan daha güzel” yanıtını aldı.