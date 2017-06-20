İntihal iddiası: İnci Aral’ın Yılmaz Güney romanı mahkemelik oldu

İnci Aral’ın yönetmen Yılmaz Güney’i konu alan ‘Sevgili’ isimli romanı mahkemelik oldu.

K24’te yer alan habere göre Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney, kitabın konusunun kendi kitap taslağı ve senaryo çalışmalarından intihalle oluşturduğunu öne sürerek Aral’a dava açtığını söyledi.

Güney adına açıklama yapan avukatı şunları söyledi: “Kırmızıkedi yayınevi tarafından Haziran 2017`de birinci basımı gerçekleştirilen, yazarı İnci Aral olan Sevgili isimli kitap, müvekkil Fatoş Güney’in, yıllar önce yazar İnci Aral‘a aktardığı sözlü anlatım ve geçici olarak incelemesi için sunduğu yazılı eser niteliğindeki materyaller, müvekkile ait senaryo ve kitap taslağı kullanılmak sureti ile oluşturulmuş olup bu konuda müvekkilden hiçbir şekilde onay alınmamıştır. Müvekkil kitap basıldıktan sonra haberdar olmuştur.”