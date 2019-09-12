Interpol’ün tespit ettiği çocuk istismarı zanlısı Çorum’da yakalandı

Uluslararası Polis İşbirliği Teşkilatı (Interpol), Çorum’da yaşayan 52 yaşındaki bir erkeğin iki çocuğu istismar ettiğini ortaya çıkardı.

Fotoğraf: Reuters

İHA’nın haberine göre İ.S.’nin internette istismar videoları izlediği ve benzer paylaşımlarda bulunduğu, Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi’nin (NCMEC) tarama sistemine takıldı. Interpol de durumu Türkiye’ye bildirdi.

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Çorum başsavcılığı ve emniyetin siber suçlar birimi, İ.S.’yi teknik takibe aldı. Adam gözaltına alınırken, telefonunda da benzer videolar bulundu. İki videonun ise İ.S.’ye ait olduğu belirlendi.

İ.S.’nin ablasının 24 yaşındaki yüzde 80 engelli kızı H.B. ile komşusunun 13 yaşındaki yüzde 70 engelli kızı R.T.’ye cinsel istismarda bulunduğu tespit edildi. İ.S. tutuklandı.