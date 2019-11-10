Interpol’ün beş yıldır aradığı cinayet zanlısını Konya’da ‘gürültü’ yakalattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, kampanya direktörü Necati Özkan’a yönelik eleştirilerine karşılık verdi: “Bulunduğumuz pozisyon itibariyle parti içi yoruma vesile olacak ve partinin bu anlamda etkileneceği bir psikolojik ortamda bunu yorumlamasını doğru bulmuyorum.”