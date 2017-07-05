Interpol’den iddialara yalanlama: Türkiye veri tabanından çıkarılmadı

Uluslararası polis işbirliği Interpol, Türkiye’yi veri tabanından tam 60 bin kişilik aranan şahıs listesi yüklemek istediği için çıkardığı iddialarını yalanladı.

Darbe girişiminin ardından 60 bin kişilik bir listeyi Interpol’e bildiren Türkiye’nin, sayının fazla olduğu ve güvenlik sorunu yaratabileceği gerekçesiyle reddedildiği, Interpol’ün, Türkiye’nin veri tabanına giriş yetkisini askıya aldığı öne sürülmüştü.

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‘Bildirimler kurallara uygun olmalı’

BBC Türkçe’den Çağıl Kasapoğlu’na konuşan Interpol sözcüsü, emniyet işbirliği çıkarları doğrultusunda 190 üye ülkeyi desteklediğini dile getirerek, “Türkiye’ye, haklarında uluslararası arama kararları olan şahıslar dahil, Interpol’ün hiçbir veri tabanına erişim için engelleme getirilmemiştir” dedi.

Sözcü, üye ülkelerin yaptığı isim bildirimlerinin, Interpol’ün tüzüğüne, düzenlemelerine ve kurallarına uyumlu olması için kontroller yapıldığını söyledi.