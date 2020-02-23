İnternetten timsah yiyen kaplumbağa satan kişiye 7 bin 667 lira ceza

İnternet üzerinden yasadışı hayvan ticareti yapan kişiye 7 bin 667 lira para cezası verildi, satmaya çalıştığı 12 kaplumbağaya el kondu.

Fotoğraf: DHA

Sosyal medya aracılığıyla yasadışı yollardan ülkeye sokulan sekizi ‘timsah yiyen (alligator tortoise)’ türündeki 12 kaplumbağa için satış ilanı veren kişiyle pazarlık yapmak üzere ekipler müşteri olarak görüşme ayarladı.

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Görüşme sonucunda sekiz adet timsah yiyen ve dört adet ‘mahmuzlu kaplumbağa (sulcata tortoise)’ için 16 bin 400 liraya anlaşma yapıldı.

Satın alma sırasında hayvanların yurda giriş belgeleri ve faturalarının ibraz edilmemesi üstüne satışı yapan kişi suçüstü yakalandı.

Kaplumbağalar ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi.