İnternet alışverişinde dolandırıcılık: Telsiz satın aldı; oda spreyi yollandı

Bursa’da, internetten bebek telsizi ısmarlayan kadına oda spreyi yollandı. Ortada bir yanlışlık olmadığını, dolandırıldığını anlayan kadın şikayetçi oldu.

Fotoğraf: DHA (temsili)

İHA’nın haberine göre Osmangazi ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Ö.Ç., trafik kazası geçiren 10 yaşındaki kızıyla dükkandan telsizle konuşabilmek için bebek telsizi siparişi verdi.

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Karşı ödemeli gelen kargoya telsiz için 129, kargo için de 10 lira ödeme yapan Ö.Ç, paketi heyecanla açınca şoke oldu. Bebek telsizi yerine piyasada 5 liraya satılan oda spreyi yollanmıştı.

İnternette alışveriş yaparken verilen numarayı arayan ancak ulaşamayan kadın dolandırıldığını anladı; şikayetçi oldu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.