İnternetten satılmaya çalışılan 2 bin 500 yıllık amfora ele geçirildi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) sağlık çalışanlarının Covid-19’a toplum genelinden 14 kat daha sık yakalandığını belirterek uyardı: “Sağlık çalışanlarının tükenmesi, toplum sağlığı için koronavirüs enfeksiyonu kadar önemli bir sorundur.”