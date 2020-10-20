İnternetten satılmaya çalışılan 2 bin 500 yıllık amfora ele geçirildi

İzmir’in Aliağa ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 500 yıllık amfora ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
AA’nın haberine göre Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği (KOM) ekipleri, H.G.’nin tarihi eseri internet üzerinden satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliyi, deposuna girdiği sırada yakaladı.
Depoda bulunan ve 2 bin 500 yıllık olduğu belirlenen amfora İzmir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.