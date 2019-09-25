İnternetten ‘intikam’ paylaşımı yapmış: Adana’da bir IŞİD şüphelisine tutuklama

Adana’da IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin videosunun ardından sosyal medya üzerinden ‘intikam’ çağrısı yapan şüpheli tutuklandı.

Fotoğraflar: DHA

Terörle mücadele polisi, kentte yaşayan 26 yaşındaki Barış C.’nin sosyal medya hesabından Bağdadi’nin videolu çağrısının ardından bir paylaşım yaptığını belirledi.

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Paylaşımda Arapça ve Türkçe olarak “Vallahi intikam alacağız. Bir mühlet sonra olsa da intikam alacağız” diye yazdığı görüldü.

Polisin takibe aldığı şüpheli, Seyhan ilçesinde gözaltına alındı. Barış C.’nin bombalı saldırı hazırlığında olduğu da öne sürüldü.

Sorguya alınan Barış C., paylaşımı kendisinin yapmadığını, sosyal medya hesabını mahallesindeki kahvehaneye gidenlerle ortak kullandığını söyledi. Şüpheli tutuklandı.

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Barış C.’nin daha önce Gaziantep üzerinden Suriye’ye geçmek isterken yakalandığı, daha sonra 22 ay tutuklu kaldığı öğrenildi.