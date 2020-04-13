İnternetten başvuranlar için ücretsiz maskeler dağıtılmaya başlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT ve e-Devlet üzerinden başvuru yapanların ücretsiz maskelerinin dağıtılmaya başladığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Hükümet, maske satışının yasaklandığını belirterek PTT üzerinden 20-65 yaş aralığındaki vatandaşlara belirli aralıklarla beş adet ücretsiz maske dağıtılacağını açıklamıştı. Ancak PTT’nin sitesinde yoğunluk oluşunca, e-Devlet’ten talepler alınmıştı. Son olarak, maskelerin eczanelerde de dağıtılacağı belirtilmişti.

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PTT’nin Arnavutköy ilçesindeki Hadımköy Kargo İşleme Merkezi’ni ziyaret eden bakan, kurumun 45 bin çalışanı, 5 binin üzeri işyeri ve 10 bini aşkın aracı bulunduğunu dile getirdi.

Emekli Sandığı, Bağ-kur ve SSK ödemelerinin evde gerçekleştiğini, destek programı kapsamında da 4 milyon 400 bin aileye evde ödeme yapıldığını söyleyen bakan şimdiye dek 8 milyon 400 bin işlem tamamlandığını dile getirdi.

Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “PTT’nin e-ticaret platformu epttavm.com ve e-Devlet üzerinden oluşan maske talepleri, PTT kargo aracılığıyla yola çıktı. Kargo hizmeti ve maskeler için vatandaşlarımızın hiçbir ücret talep etmiyoruz.”

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Bakan, maskelerin ne zaman vatandaşlara ulaştırılacağına dair soruya “En kısa sürede bütün ihtiyaçları gidereceğiz” diye yanıt verdi.