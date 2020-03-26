İnternetten alışveriş arttı, 10 bin motokurye istihdam edilecek

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yayılan corona virüsünden korunmak için vatandaşların internetten alışverişe yönelmesi, kurye sektöründe istihdam artışına yol açtı.

Fotoğraf: DHA

Uzmanlar, virüsten korunmak için ilk olarak diğer insanlarla araya mesafe koymak gerektiğini belirtiyor. Bu nedenle çok sayıda vatandaş, marketlere gitmek yerine sanal marketlerden evine sipariş veriyor. Talepte yarı yarıya artış olduğu belirtiliyor.

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Sabah’tan Pınar Çelik’e konuşan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, özel sektör ve PTT’de 150 bin kargo çalışanı olduğunu söyledi.

Ekmekçi, 100 binin üzerine motokurye bulunduğu bilgisini de verirken, sahada yaklaşık 250 bin kişinin çalıştığından bahsetti. Dernek başkanı, eve servis hizmetlerinde yüzde 10’luk artışla, 10 bin yeni istihdamın sağlanacağını öngördüklerini dile getirdi.

Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, vatandaşların daha çok mutfak ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek ödemelerin online yapıldığını söyledi.