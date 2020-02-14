İnternette tanıştığı adamla çıkan kadın kendini banka soygununda buldu

ABD’de internet üzerinden tanıştığı adamla randevuya çıkan kadın kendini banka soygunun ortasında buldu. Banka soyan adama, kaçarken mecburen ‘şoförlük yapan’ kadın ceza almadı. Soyguncu partneri ise beş yıl hapse mahkum edildi.

Fotoğraf: Bristol County Savings Bankası

Massachusetts eyaletinde yaşayan ve ismi verilmeyen bir kadın sevgili bulma uygulamasından tanıştığı Christopher Castillo isimli adamla buluşmaya karar verdi. 5 Aralık 2016’da kadın Castillo’yu ailesiyle yaşadığı evden arabasıyla alarak 30 dakikalık mesafedeki North Attleboro kasabasına götürdü. Kadının anlatımına göre yanındaki koltuğa oturan Castillo yolda şarap içti.

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Randevularından önce tanışmadıklarını anlatan kadın bir bankanın binasına yaklaştıklarında adamın “Kenara çek” demesinden şüphelenmedi. Arabadan inen Castillo bankaya girdi.

Adam birkaç dakika sonra gözünde güneş gözlükleri, elinde bir silah ve parayla koşarak geri geldi ve kadına “Bas gaza” diye bağırarak arabaya bindi. Paniğe kapılan kadın kendisine söyleni yaptı ve arabayı sürmeye başladı.

İkilinin kaçışı uzun sürmedi. Polis arabasının takip etiğini gören kadın arabayı kenara çekerek hızla uzaklaştı. Arabada kalan Castillo üzerindeki silah ve parayla birlikte polis tarafından yakalandı.

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Yargılanma sonunda kabus gibi geçen bir ilk randevunun yeterince büyük bir ceza olduğu düşünülmüş olacak ki kadına ceza verilmedi.

Soruşturma sürecinde, bankaya girip veznedara silah doğrultan Castillo’nun paraya çok ihtiyacı olduğunu ve acı çektiğini söyleyerek 1000 dolar istediği ortaya çıktı.