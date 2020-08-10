İnternette ikinci el araç satışında dolandırıcılık suçlamasına 10 yıl hapis istemi

Adana’da internet sitesinde yayınladığı sahte araç ilanıyla bir kişiyi dolandırdığı öne sürülen adama 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre, iddianamede mağdur A.H.’nin oto kaporta tamiri işi yaptığı ve internet sitesinde M.Y’ye ait hasarlı bir otomobil ilanı görmesi üzerine şüpheliyle telefonla irtibat kurduğu belirtildi.

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A.H.’nin, M.Y. adına verilen banka hesabına 11 bin lira gönderdiği aktarılan iddianamede, buna karşın aracın teslim edilmediği, M.Y.’nin iletişimi kestiği ifade edildi.

İddianamede, şüphelinin üzerine atılı dolandırıcılık suçundan cezalandırılması talep edildi. Sanık M.Y. ise ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

M.Y.’ye ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.