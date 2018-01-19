İnternete özel diye: ‘Adnan Hoca’ya yüzlerce şikayet var, RTÜK’ün eli kolu bağlı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak bilinen Adnan Oktar’ın A9 TV kanalında yaptığı sohbet programlarına dair ulaşan yüzlerce şikayete, internet içeriğiyle yayın yapılması nedeniyle yaptırım uygulayamıyor.

AA’nın haberine göre izleyiciler, son iki buçuk aylık dönemde ‘Adnan Oktar ile Sohbetler’ isimli programla ilgili toplam 444 şikâyette bulundu. Bunların 190’ı RTÜK’ün internet sitesi, 135’i çağrı hattı, 113’ü e-devlet ve altısı RTÜK mobil uygulaması üzerinden iletildi.

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Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden de 22 kez Oktar’ın sohbet programları şikayet edildi.

RTÜK’e ulaşan şikayetler en fazla ‘genel ahlak, manevi değerler ve ailenin korunması ilkesine aykırılık’ gerekçesiyle yapıldı.

Bu kapsamda kuruma 299 şikayet ulaştı. Şikayetler içerisinde “Kanal kapatılsın/müeyyide uygulansın” talebinde bulunanların sayısı 261 olurken, ‘dil, din, ırk, renk, cinsiyet, mezhep’ farklılıklarına yönelik gerekçelerden 151, doğrudan Oktar’ın şahsına yönelik 121, cinsellik ve müstehcenlikle ilgili 102, çocuk ve gençlerin gelişimlerini olumsuz etkilemeye ilişkin 52, yayınların cinsiyet eşitliğine ters düştüğü gerekçesiyle de 14 şikayet yapıldı.

İnternete özel içerik

RTÜK’e aynı anda birden fazla gerekçeyle şikâyette bulunabilen izleyiciler ayrıca ‘toplumda özgürce kanaat oluşmasına engel olma, toplumun milli değerlerine aykırılık ile argo ve küfür kullanımı’ gibi konularda da Oktar’ın yayınlarını şikayet etti.

A9 kanalıyla ilgili incelemeler yürüten RTÜK yetkililerine göre, şikayete konu olan görüntülerin tamamı YouTube ve sosyal medya üzerinden yayınlanıyor, internet ortamına özel içerik olarak üretiliyor ve bu mecralardan A9 logosuyla yayınlanıyor. TV kanalından ise RTÜK’ün yaptırımına uğrayabilecek içerikte yayınlardan kaçınılıyor.

İnternet ortamına yönelik denetimleri gerçekleştiremeyen RTÜK, Oktar’ın programlarına yaptırım uygulayamıyor.