‘İnternet yayını sansürü’nü savunan bakan sordu: Bugün televizyonda sansür mü var?

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Meclis’e sunulan yeni torba yasayla internet yayınlarına getirilen ‘sansür’ü savundu ve sordu: “Bugün televizyonlarda sansür mü var?”

Hükümet, 2019 seçimlerine giderken internet üzerinden yapılan televizyon ve radyo yayınları için geniş bir sansür uygulamasına hazırlanıyor.

Reklam

Buna göre, internette düzenli olarak yapılan her tür ses ve görüntü yayını için lisans almak gerekecek, RTÜK’ün denetimine tabi olunacak. Hükümet, hoşuna gitmeyen yayını mahkeme kararıyla sonlandırabilecek.

Sözlerine “Gerçek hayatta her ne suç ise sanal hayatta da aynı şeyler suç. ‘Suç işleme özgürlüm var’ deme şansımız yok. Özgürlüğümüz nereye kadardır? Başkalarının özgürlük alanına müdahale ettiğimiz sınıra kadardır. Özgürlükler sınırsız değil” diyerek başlayan bakan Arslan, ‘milli güvenliğe’ ve ‘ülkenin ahlaki düzenine’ aykırı bir yanlışlık yapılıyorsa işlem yapmak zorunda olduklarını söyledi.

‘Her program yayınlanabiliyor’

Bakan şöyle devam etti: “Bugün televizyonlarda sansür mü var? Her program yayınlanabiliyor. Herkes, hakkaniyet ölçülerinde değer yargıları ölçüsünde yayınları yapılıyor. Hiçbir şekilde hiçbirinin bir yayını engellenmiyor. Nereye kadar? Bir yanlış yayın, ülkenin milli güvenliğine, bekasına, insanlarımızın değer yargılarına zarar verecek bir yayın yapılıyorsa o zaman müdahale ediliyor. İnternet üzerinden yapılan TV yayınlarda, herhangi bir düzenleme olmamasından kaynaklı insanlar burada yanlışlık yapabiliyorlar. Bizim amacımız burada bir yasal düzenleme getirmek ve yanlışlığın önüne geçmek. Hiç kimsenin yaptığı doğru yayına müdahale etmek değildir. Hiç kimsenin normal değer yargılarımız içerisinde yaptığı çalışmaya müdahale etmek demek değildir.”

‘Değer yargıları var’

“Sansür geliyor” demek kadar yanlış bir şey olmadığını söyleyen bakan, sözlerini şöyle bitirdi: “Ahlaki değerler var, müstehcenlik var. Televizyon yayınlarında her ne yanlışsa, orayla ilgili herhangi bir eleştiri yok. RTÜK’ün orada da görevleri var. Tam tersine bazen vatandaşımız RTÜK görevini eksik yapıyor niye onlara müdahale edilmiyor diyor ama orada ülkemizin kabul ettiği dünyanın kabul ettiği değer yargıları var. RTÜK’ün mevzuatla bağlantılı kurallar silsilesi var. Bu işlemler çerçevesinde RTÜK ve BTK gerekli işlemleri yapıyor. İşte internet üzerinde yapılan televizyon yayınlarında da bu tip sınırlamalarla biz işimizi yapacağız. Bunun dışında birileri işlem yapıyorsa müeyyidesi olacak. Nitekim düzenleme de onu getiriyor.”