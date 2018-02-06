Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘İnternet yayını sansürü’nü savunan bakan sordu: Bugün televizyonda sansür mü var?

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Meclis’e sunulan yeni torba yasayla internet yayınlarına getirilen ‘sansür’ü savundu ve sordu: “Bugün televizyonlarda sansür mü var?”

Hükümet, 2019 seçimlerine giderken internet üzerinden yapılan televizyon ve radyo yayınları için geniş bir sansür uygulamasına hazırlanıyor.

Reklam

Buna göre, internette düzenli olarak yapılan her tür ses ve görüntü yayını için lisans almak gerekecek, RTÜK’ün denetimine tabi olunacak. Hükümet, hoşuna gitmeyen yayını mahkeme kararıyla sonlandırabilecek.

Sözlerine “Gerçek hayatta her ne suç ise sanal hayatta da aynı şeyler suç. ‘Suç işleme özgürlüm var’ deme şansımız yok. Özgürlüğümüz nereye kadardır? Başkalarının özgürlük alanına müdahale ettiğimiz sınıra kadardır. Özgürlükler sınırsız değil” diyerek başlayan bakan Arslan, ‘milli güvenliğe’ ve ‘ülkenin ahlaki düzenine’ aykırı bir yanlışlık yapılıyorsa işlem yapmak zorunda olduklarını söyledi.

‘Her program yayınlanabiliyor’

Bakan şöyle devam etti: “Bugün televizyonlarda sansür mü var? Her program yayınlanabiliyor. Herkes, hakkaniyet ölçülerinde değer yargıları ölçüsünde yayınları yapılıyor. Hiçbir şekilde hiçbirinin bir yayını engellenmiyor. Nereye kadar? Bir yanlış yayın, ülkenin milli güvenliğine, bekasına, insanlarımızın değer yargılarına zarar verecek bir yayın yapılıyorsa o zaman müdahale ediliyor. İnternet üzerinden yapılan TV yayınlarda, herhangi bir düzenleme olmamasından kaynaklı insanlar burada yanlışlık yapabiliyorlar. Bizim amacımız burada bir yasal düzenleme getirmek ve yanlışlığın önüne geçmek. Hiç kimsenin yaptığı doğru yayına müdahale etmek değildir. Hiç kimsenin normal değer yargılarımız içerisinde yaptığı çalışmaya müdahale etmek demek değildir.”

‘Değer yargıları var’

“Sansür geliyor” demek kadar yanlış bir şey olmadığını söyleyen bakan, sözlerini şöyle bitirdi: “Ahlaki değerler var, müstehcenlik var. Televizyon yayınlarında her ne yanlışsa, orayla ilgili herhangi bir eleştiri yok. RTÜK’ün orada da görevleri var. Tam tersine bazen vatandaşımız RTÜK görevini eksik yapıyor niye onlara müdahale edilmiyor diyor ama orada ülkemizin kabul ettiği dünyanın kabul ettiği değer yargıları var. RTÜK’ün mevzuatla bağlantılı kurallar silsilesi var. Bu işlemler çerçevesinde RTÜK ve BTK gerekli işlemleri yapıyor. İşte internet üzerinde yapılan televizyon yayınlarında da bu tip sınırlamalarla biz işimizi yapacağız. Bunun dışında birileri işlem yapıyorsa müeyyidesi olacak. Nitekim düzenleme de onu getiriyor.”

Büyük sansür kapıda: Görüntülü ve sesli internet yayınları RTÜK’e tabi olacak

RTÜK üyesi uyardı: ‘Adnan Oktar kılıfı’yla internet sansürü getiriliyor

Şeyhülislam değil RTÜK: Şarkıda geçen ‘Allah Baba’ sözü nedeniyle TV8’e ceza

ATV’yi milyonluk cezadan RTÜK toplantısından önce gelen faks mı kurtardı?

Hadise’den klibine ‘erotik’ diyen RTÜK’e: Bir kadın olarak boyun eğmek zorunda mıyım?

Hadise’nin ‘Sıfır Tolerans’ını yayınlayan kanallara ceza: Erotik görüntüler var

AKP’li üyeler ‘Millet tahrik oluyor’ demişti: ‘Yetenek Sizsiniz’e 1 milyon lira ceza

İnternete özel diye: ‘Adnan Hoca’ya yüzlerce şikayet var, RTÜK’ün eli kolu bağlı

‘Yetenek Sizsiniz’e ceza isteyen RTÜK’ün AKP’li üyeleri: Millet tahrik oluyor

RTÜK ‘bip’lemeye karşı ‘yayından kaldırma’ istiyor: Böyle rezalet olur mu?

‘Ana haber reytingden çıksın’ önerisine ret: Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız

RTÜK’ten ‘Çukur’a ceza: Alkol kullanıldı, yoğun öpüşme ve sevişme sahnelerine yer verildi

Yıldırım’dan RTÜK’e öneri: Ana haber bültenleri reyting ölçümünden çıksın

RTÜK ‘Kütahyalı’ faturasını kesti: Beyaz TV’ye beş program durdurma ve para cezası

Avşar’ın ‘Erkekler çaktırmadan aldatmalı’ sözlerine RTÜK’ten ceza: Ahlak dışı durum

RTÜK’ten evlilik programına üst sınırdan ceza: Beş kez yayın durdurma

Küçükkaya’nın iddiası Fox TV’ye tavandan para cezası getirdi


Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

Zeytin Dalı Harekatı | TSK: Şimdiye kadar 970 terörist etkisiz hale getirildi

  TSK’nın Afrin’deki YPG hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 18’nci gününe girdi. ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor. Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor… 09.57 TSK: “Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 970 olmuştur.” 09:05 Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada “İdlib’te tesisine devam edilen altı numaralı gözlem […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...