İnternet sitesinden ucuz dolar satılan Halkbank’ın yöneticilerine takipsizlik

İnternet sitesi üzerinden hatalı kurdan döviz satılması üzerine Halkbank yöneticileri hakkında yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Fotoğraf: Reuters

Halkbank’ın internet sitesinde 31 Ağustos 2018’de gece yarısı o dönem 6.55 seviyelerinde seyreden ABD Doları 3,72’den, 7,62’lik avro da 4.32’den satılmıştı. Toplamda 1760 müşterinin 4 milyon 600 bin dolar aldığı belirtilirken hatanın banka haricindeki bir sistemde meydana gelmesi nedeniyle yaşandığı açıklanmıştı. Halkın Kurtuluş Partisi ve Halkevleri Genel Başkanı Dilşat Aktaş da olaya ilişkin banka yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Reklam

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Halkbank yetkilileri hakkında İstanbul Anadolu başsavcılığının ‘bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozmak suretiyle bankayı zarara uğratmak’ soruşturması tamamlandı. Soruşturma sonunda yetkililer hakkında takipsizlik kararı verilerek dava açılmasına gerek görülmedi.

Kararda şu ifadelere yer verildi: “Şikâyet konu eylemlerde; bankanın herhangi bir zarara uğramamış olması, düşük döviz/altın kuru nedeniyle herhangi bir şahsın maddi menfaat elde etmemiş olması, düşük döviz/altın kuru belirlenmesinin veri sağlayıcılardan banka sistemine aktarım yapılırken sistemsel hatadan kaynaklandığı, dolayısıyla olayda suça yönelik kusur izafe edilebilecek bir durum bulunmadığından şikâyete konu olaya ilişkin kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.”

Takipsizlik kararında Halkbank Teftiş Kurulu’nun hazırladığı rapora da yer verildi. Raporda, 1647 müşterinin 2 bin 561 işlem yaptığı belirtilerek finans verilerinin banka sistemine aktarılması sırasında hata yaşandığı belirtildi. Raporda, aynı IP’den yapılan işlemlerde yoğunlaşma bulunmadığı, suistimal olmadığı aktarıldı.