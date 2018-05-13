İnternet kafedeki istismar suçlamasına 69 yaşındaki sanığa 15 yıl talebi

Erzurum’da 14 yaşındaki kız çocuğunu istismar etmek suçundan tutuksuz yargılanan 69 yaşındaki erkeğe 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Palandöken ilçesinde 18 Aralık 2017’de 8’inci sınıf öğrencisi M.N.Ö., okuldan dönünce ödevini yazdırmak için sanık R.K.’nin marketine gitti.

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Çocuğu oğlunun yan tarafta işlettiği internet kafeye yönlendiren R.K., iddiaya göre burada M.N.Ö.’yü istismar etti. M.N.Ö.’nün arkadaşına anlattığı olayı, arkadaşının annesi de çocuğun ailesine anlattı.

Şikayet üzerine gözaltına alınan evli ve beş çocuk babası R.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. R.K. hakkında Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan sekiz yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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‘Alnından öptüm’

İlk duruşmada suçlamayı kabul etmeyen R.K., M.N.Ö.’nün torunu yaşında olduğunu, ailenin marketlerine borcu olduğu için iftira atıldığını öne sürdü.

Kendisinin yazıcıdan çıktı almayı bilmediği için M.N.Ö.’yü yönlendirdiğini anlatan R.K., şunları söyledi: “İnternet kafe kapalı olduğu bakkal dükkanına geldi. Bana ödevlerini çıkaracağını söyledi. Ben de anlamadığım için ‘Git akşam gel, o zaman çıkartsınlar’ dedim. O da ‘Ben anlıyorum’ diyerek internet kafeye geçti. Kendisi çıktı alınca ‘Aferin’ diyerek alnından öptüm. 25 kuruş olduğu için kendisinden bu parayı istemedim.”

Çocuk anlattı

M.N.Ö. ise borçlarının olmadığını belirterek çıktı almaya gittiğinde sanığın kendisine internet kafenin anahtarını verip işyerine yönlendirdiğini söyledi.

Bir süre sonra R.K.’nin yanına geldiğini ifade eden M.N.Ö., çıktı aldıktan sonra borcusunu sorduğunu, bunun üzerine sanığın “Senin gibi güzel kızlardan para almıyoruz” dediğini kaydetti.

Çocuk, R.K.’nin kendisin yanağından ve dudağından öperek istismar ettiğini anlattı.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.