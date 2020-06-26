İnternet kafe ve oyun salonları 1 Temmuz’da açılıyor

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre internet kafeler ve video oyunu yerleri, Covid-19 tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz’da faaliyetlerine başlayabilecek.

Fotoğraf: Reuters

İçişleri Bakanlığı’nca 81 ilin valiliğine, ‘internet kafeleri, salonları ve elektronik oyun yerleri” konulu genelge gönderildi.

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İnternet kafeler ve video oyunu yerlerine maskesiz girilemeyecek, içeride maske çıkarılmayacak.

Kaydırak, salıncak, kum/top havuzu gibi oyun alanları hariç AVM’ler içindeki video oyunu merkezleri de 1 Temmuz’dan itibaren açılabilecek.