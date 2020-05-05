İnternet fenomeni Ganalı cenaze dansçıları: ‘Corona’ nedeniyle işlerimiz azaldı

Covid-19 salgınında hastalığın ölümcül riskine dikkat çekmek için başvurulan kara mizahla birlikte yeniden ‘viral’ olan Ganalı cenaze dansı ekibinin başındaki isim konuştu: “Salgından sonra işler azaldı.”

BBC Afrika muhabirinin üç yıl önce haberleştirdiği Ganalı cenaze dansçıları o günlerde ülkede giderek popülerleşen bir hizmet sunuyordu: Cenazelerde tabutu müzik ve dans eşliğinde taşıyıp ‘modu yükseltmek’.

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BBC Afrika muhabiri Sulley Lansah, Covid-19 salgını sırasında yeniden internetin yıldızı olan grubun başındaki isim Benjamin Aido’yla yeniden bir araya geldi.

Danslarının internetin her yerinde dolaştığını söyleyen çok sayıda telefon aldığını anlatan Aido bu ilgiden memnun. Ancak salgın sonrası işlerinin azaldığını söylüyor. Aido salgından sonra dünyayı dolaşıp mesleğinin inceliklerini öğretmek istediğini anlatıyor.