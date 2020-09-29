İnternet çekmeyince ders anlatmak için tepeye çıkan Aziz öğretmen, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta, 50 yaşındaki edebiyat öğretmeni Aziz Serin, internette yaşadığı sorun nedeniyle öğrencilerine ders anlatabilmek için çıktığı tepede, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Onikişubat Anadolu Lisesi’nde görev yapan Serin, cumartesi günü, uzaktan eğitim için bilgisayar başına geçti. Ancak yaşadığı kırsal Küçüknacar Mahallesi’nde internete bağlanamadı. Saat 12:00’deki ders için internet erişiminin olduğu tepeye çıktı.

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İlk dersin ardından evine dönen Serin, ikinci ders için saat 16:40’ta yeniden aynı tepeye gitti. Ancak akşam eve dönmedi. Bunun üzerine tepeye çıkan yakınları Serin’in cansız bedenini buldu.

Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ön otopside kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Serin, pazar günü toprağa verildi.

Ders sisteminde yapılan kontrolde Serin’in 12:00’deki derste internet üzerinden öğrencilerle bir araya geldiği, 16:40’taki dersi ise başlatamadığı belirlendi.