Interfax: Rusya seyir füzesi taşıyan iki fırkateyni Suriye kıyısına yönlendirdi

Rusya’nın Karadeniz filosundan Kalibr seyir füzeleriyle donatılmış iki savaş gemisini Suriye kıyılarına gönderdiği açıklandı.
Açıklama Interfax haber ajansında yer aldı.
Konuşlandırma, Suriye’nin İdlib vilayeti konusunda Rusya, Türkiye ve Suriye arasında gerginliğin artmasıyla beraber geldi.
Suriye’nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yapılan hava saldırısı sonucu 33 asker hayatını kaybetmişti. Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yaklaşık yedi saat süren güvenlik toplantısı düzenlenmişti. Cumhurbaşkanlığı saldırıya misliyle karşılık verileceğini duyurmuştu.
Rusya Savunma bakanlığı da saldırı sonrası “Terörist grupların birlikleri arasında yer alan Türk askerleri Suriye birliklerinin saldırısına maruz kaldı” diye açıklama yapmıştı.