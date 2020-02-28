Diken

Yaramazlara biraz batar!

Interfax: Rusya seyir füzesi taşıyan iki fırkateyni Suriye kıyısına yönlendirdi

Rusya’nın Karadeniz filosundan Kalibr seyir füzeleriyle donatılmış iki savaş gemisini Suriye kıyılarına gönderdiği açıklandı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Açıklama Interfax haber ajansında yer aldı.

Reklam

Konuşlandırma, Suriye’nin İdlib vilayeti konusunda Rusya, Türkiye ve Suriye arasında gerginliğin artmasıyla beraber geldi.

Suriye’nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yapılan hava saldırısı sonucu 33 asker hayatını kaybetmişti. Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yaklaşık yedi saat süren güvenlik toplantısı düzenlenmişti. Cumhurbaşkanlığı saldırıya misliyle karşılık verileceğini duyurmuştu.

Rusya Savunma bakanlığı da saldırı sonrası “Terörist grupların birlikleri arasında yer alan Türk askerleri Suriye birliklerinin saldırısına maruz kaldı” diye açıklama yapmıştı.

Reklam

Rusya: Saldırıda yer almadık; ateşkes için gerekli adımları attık

Cumhurbaşkanlığında yedi saate yakın güvenlik zirvesi

Hatay valisi: İdlib’de şehit sayısı 33’e çıktı

Akşener’den CHP’nin ‘Meclis’te İdlib oturumu’ çağrısına destek

Bahçeli: Her türlü askeri müdahale ve mücadele kararı haklı ve meşrudur

CHP Meclis’i toplantıya çağırdı, sözcü soru almadı: Cevap vermesi gerekenler başkaları

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...