İnsülin için doktorun parmağını kıran adama ertelemeli ceza

Aksaray’da aile hekimine saldırıp parmağını kıran adama bir yıl dört ay hapis ve 500 lira para cezası verildi. Cezalar ertelendi.

Hasta yakını 28 yaşındaki Rışvan Sağlam, 24 Mart 2016’da Ömer Kaşif Aile Sağlığı Merkezi’ne giderek 49 yaşındaki aile hekimi Dr. Mehmet Gürkan Turan’ın odasına girdi.

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Sağlam, bir yakınına ilaç yazdırmak istedi ancak doktor hasta olmadan ilaç yazılamayacağını, yardımcı olmak istese bile hastaya ait evrakın yurtdışı sigortası olduğu için ilaç yazmasının mümkün olmadığını söyledi.

Hasta yakını bunun üzerine doktora saldırdı. Dr. Turan’ın sol elinin bir parmağı kırıldı. Saldırgan çalışanların araya girmesiyle uzaklaştırılırken şikayet üzerine ‘kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından dava açıldı.

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‘Nasıl kırıldığını bilmiyorum’

Sağlam, Aksaray 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davadaki savunmasında odadan çıkmak üzereyken doktorun üzerine yürüdüğünü, aralarında itiş-kakış olduğunu, hakaret etmediğini, yalnızca yumruk sallandığını, parmağın nasıl kırıldığını bilmediğini söyledi.

Taksitli ceza

Mahkeme, hasta yakınına ‘kasten adam yaralama’ suçundan bir yıl dört ay hapis cezası verdi.

Sağlam’ın, ‘tehdit’ suçundan da 25 gün adli para cezası karşılığı olan 500 lirayı ekonomik durumu nedeniyle beş eşit taksitle ödemesine karar verildi.

Her iki cezanın da hükmünün açıklanması geri bırakıldı.

Israrcı saldırgan

Karara itiraz edeceğini söyleyen doktor, saldırganın yanındaki kadınla daha önce iki kez ilaç yazdırmaya geldiğini, hastanın felçli ve yatalak olduğunu söylemesi üzerine yardımcı olduğunu belirtti.

Saldırganın son geldiğinde ise insülin ilacı yazdırmak istediğini dile getiren Turan olayı şöyle anlattı: “Elinde evrakla bana geldi ve insülin yazmamı istedi. Ben hangi insülin olduğunu sorduğumda evrakı verdi. Elindeki evrak yurt dışındaki sigorta kağıtları. Biz burada yurt dışı sigortalarda hastaya hangi ilacın yazıldığını göremiyoruz. Ben de durumu anlattım. Bana ‘Bilgisayardan bak o zaman’ dedi. Ben yine yurt dışı sigortaların daha önce hangi ilacı kullandığını göremediğimiz söyledim. Bana hakarette bulundu. Ben de ‘Hasta benim annem ve babam değil ki hangi ilacı kullandığını bileyim. Siz hangi insülin ise söyleyin yardımcı olayım’ dedim. Sonra elindeki evrakı yüzüme fırlattı. Ben ayağa kalktım. Ayağa kalktığımda yanıma gelip yakamı tuttu. Ben de onun elini tutum. Kapı açık olduğu için beni dışarı savurdu. O sırada birkaç yumruk salladı ama yumruk bana isabet etmedi. Sonra dışarıdakiler ayırdı. Parmağımın kırıldığını fark ettim. Alçıya aldık ve hakkında şikayette bulunduk.”