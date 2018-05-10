Instagram’dan ‘sahaya’: Levent Sevi’nin #Varolmayanyerler sergisi Bant Mag. Havuz’da açılıyor

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Yönetmen ve yapımcı Levent Sevi’nin 2016-2018 yılları arasında Tel Aviv, Bat-Yam, Jaffa, Moda, Yeldeğirmeni, Kuzguncuk, Dalyan ve Kaş’ta telefonla çektiği fotoğrafları ‘double exposure’ yöntemiyle dijital ortamda birleştirdiği fotoğraf sergisi ‘#Varolmayanyerler/#Nonexistentplaces’ KadıköyBant Mag. Havuz’da (Bina) açılıyor

Hem Türkiye hem İsrail vatandaşı olan Sevi, askerlik sorunundan dolayı on üç sene gidemediği İsrail’e ‘sorunu çözüp’ girebilmeye başladıktan sonra orada bulunduğu üç ayda, yıllardır ona yasaklı olan ve hafızasında canlandırdığı karelerin aslında var olmayan bir yere kendi geçmişine ait olduğunu fark edip; çektiği karaleri, doğduğu, büyüdüğü ve halen yaşadığı İstanbul’un kareleriyle birleştirdi ve böylece aslında iki yere de ait olmayan yeni yerler yarattı.

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Sergi, Sevi’nin hayatında önemli yer tutan ‘Tel Aviv/İstanbul hattı’nın birleşmelerini barındırıyor. Jaffa’dan Kaş’a, Kuzguncuk’tan Dalyan’a özgürlük sonrası kazanılmış yepyeni yerler yaratan fotoğraflar, isimlerini Sevi’nin bu yolculuklar sırasında dinlediği ve artık arşivlerde pek de var olmayan eski şarkılardan alıyor.

“Askerlik sorunumdan dolayı 18-31 yaş arası 13 sene o sorunu çözene kadar İsrail’e gidemedim. O yüzden İsrail imgesi ben de hem yasaklı bir bölgeyi hem de genç yaşta ailemle göç ettiğim için zorla götürülmüş olduğum yeri temsil ediyor. Anılar bölük pörçük, çoğunlukla da duygusal. Askerlik sorunumu da tekrar oraya giderek ve üç ay askeri hapishanede kalarak çözmüş bulundum” diyerek ‘Tel Aviv/İstanbul hattı’nın ‘Tel Aviv ayağı’nı anlatan Sevi, özgürlüğün ardından İsrail’de geçirdiği üç ay boyunca çektiği fotoğrafları İstanbul’a dönünce ‘double exposure’ yöntemiyle yepyeni bir hale getirdiğini söylüyor.

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Instagram’da paylaştığı fotoğrafları sergiye dönüştürme gibi bir niyetinin olmadığını söyleyen Sevi, fotoğrafla olan ilişkisini şöyle anlatıyor: “Ben aslında fotoğrafçı da değilim. Yapımcılık ve yönetmenlik yapıyorum, müzik çekiyorum genellikle de. Sokak fotoğrafçılığını çok seviyorum, telefonumla sürekli tetikteyiz sokakta. Kendimi fotoğrafçı olarak görmem de aslında İsrail’den buraya döndüğüm zamana dayanıyor, yani son bir seneye. Güzel fotoğraf çektiğimi hissettiğim andan beri nasıl denir bilmiyorum ama, adeta gözlerim açıldı, daha iyi görüyorum, görünce daha mutlu oluyorum. Ben sanırım iyi fotoğraf çekiyorum dedim sonunda kendime. Ve kendini öyle kabul edip öyle sununca, gerisi de geliyor sanırım.”

Sevi’nin “‘Varolmayan yerler’ tek cümlede ne anlatıyor sana” sorusuna yanıtı ise şöyle: “Kendi hikayem olduğu için bana evden uzakta olmanın kendi evini yaratabildiğin sürece pek de sorun olmayacağını anlatıyor.”

‘#varolmayanyerler/#nonexistentplaces’ sergisi, 11 Mayıs-25 Mayıs arası Kadıköy Bina’da görülebilir.

Serginin 11 Mayıs’taki açılışı için Barlas Tan Özemek, Lara Di Lara, Can Aydınoğlu, In Hoodies ve Nilipek.’in akustik performanslarının ardından Kutay Soyocak ve Tuğçe Şenoğul’un DJ kabinine geçeceği partinin detayları ise etkinliğin Facebook sayfasında.

Levent Sevi kimdir?

3 Mart 1986’da İstanbul’da doğdu. 2004-2010 arası yazdığı şiirler, Adam Sanat, Sözcükler, Kaçakyayın, Muaf gibi dergilerde yayımlandı. 2010 yılında müzik videoları çekmeye başladı. “Long Way From Home”, “Evden Uzakta”, “Pürtelaş 3+1” ve halen yayınlanmakta olan “Kitapçı” müzik performans serilerinin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendi. Telefonla çektiği iki fotoğrafı birleştirdiği ve Instagram’da paylaştığı ‘#varolmayanyerler / nonexistentplaces’ fotoğraf serisi, aynı zamanda ilk fotoğraf sergisine ismini verdi.