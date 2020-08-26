Instagram’da anne ve bebeğin müstehcen fotoğraflarını paylaşan adam tutuklandı

Instagram hesabında bir kadın ve bebeğin müstehcen fotoğraflarını paylaşan kişi tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

‘@elif.antplii’ isimli kullanıcının hesabında yayınlanan fotoğraflar, önceki gün Twitter’da viral oldu. Söz konusu hesaptan bir kadın ve bebeğinin uygunsuz fotoğraflarının paylaşıldığı görüldü.

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Hesabı kullanan kişinin kadın olduğu iddia edildi, tutuklanması talep edildi. Ayrıca, hesap sahibinin çocuk istismarını içeren bir yazışması da yine sosyal medyadan paylaşıldı.

Yakalanınca ‘Pişmanım’ dedi

İçişleri Bakanlığı, hesabı kullanan Yunus E.’nin gözaltına alındığını duyurdu. Gaziantep’te yakalanan kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüpheli, emniyetteki sorgusunda pişman olduğunu, kadın ve bebeğinin fotoğraflarını internetten bulduktan sonra sahte isimle hesap açtığını söyledi.

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‘Cahillik ettim’

Sorgusu tamamlanan Yunus E., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Yunus E.,adliye çevresinde bekleyen yakınlarına “Dua edin” diye seslendi. Şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilere hitaben de “Bir cahillik ettim. Çok pişmanım” dedi.

Yunus E., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ‘müstehcenlik’ suçundan tutuklandı.