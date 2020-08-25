Instagram’da anne ve bebeğin müstehcen fotoğraflarını paylaşan adam gözaltında

Instagram hesabında bir kadın ve bebeğin müstehcen fotoğraflarını paylaşan kişi gözaltına alındı.
‘@elif.antplii’ isimli kullanıcının hesabında yayınlanan fotoğraflar, dün Twitter’da viral oldu. Söz konusu hesaptan bir kadın ve bebeğinin uygunsuz fotoğraflarının paylaşıldığı görüldü.
Hesabı kullanan kişinin kadın olduğu iddia edildi, tutuklanması talep edildi. Ayrıca, hesap sahibinin çocuk istismarını içeren bir yazışması da yine sosyal medyadan paylaşıldı.
İçişleri Bakanlığı, hesabı kullanan Y.E.’nin gözaltına alındığını duyurdu. Gaziantep’te yakalanan kişinin erkek olduğu öğrenildi. Y.E. hakkında adli işlem başlatıldı.