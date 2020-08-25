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Yaramazlara biraz batar!

Instagram’da anne ve bebeğin müstehcen fotoğraflarını paylaşan adam gözaltında

Instagram hesabında bir kadın ve bebeğin müstehcen fotoğraflarını paylaşan kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Arşiv

‘@elif.antplii’ isimli kullanıcının hesabında yayınlanan fotoğraflar, dün Twitter’da viral oldu. Söz konusu hesaptan bir kadın ve bebeğinin uygunsuz fotoğraflarının paylaşıldığı görüldü.

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Hesabı kullanan kişinin kadın olduğu iddia edildi, tutuklanması talep edildi. Ayrıca, hesap sahibinin çocuk istismarını içeren bir yazışması da yine sosyal medyadan paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığı, hesabı kullanan Y.E.’nin gözaltına alındığını duyurdu. Gaziantep’te yakalanan kişinin erkek olduğu öğrenildi. Y.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

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Macron pek matah bir siyasetçi olarak görülmese de, bildiğim kadarıyla şu ana dek, “Ya siz kimsiniz ya, Mitterrand ne yapmış kardeşim, taş üstüne taş mı koymuş bu ülkede ya” gibi bir konuşmasına tanık olunmadı. Sistemin tıkanmadan, asgari demokratik ilkeler gözetilerek sürdürülebilmesinin çok önemli bir nedeni bu. Yalnızca kâğıt üzerindeki sözcükler değil.

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