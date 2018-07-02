‘Tek yol sokağa dökülmek’: Reklamcı 24 Haziran yorumundan tutuklandı

Reklamcı Hakan Aykut Nili, 24 Haziran seçimlerinin sonucuna dair Instagram’dan yaptığı paylaşımdan ötürü ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasıyla tutuklandı.

Nili, hakim karşısında, söz konusu paylaşımını 15-20 saniye sonra kaldırdığını söyleyip pişman olduğunu belirtti.

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Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre İstanbul’da reklamcılıkla uğraşan Nili, 24 Haziran seçim sonuçlarını, “Siyasi tarihin en büyük yolsuzluğu bu olmalı. Anladık tek yol sokağa dökülmek” diye yorumladı.

25 Haziran gecesi Nişantaşı’ndaki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Nili, geceyi Vatan’daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde geçirdi.

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Reklamcı, emniyette verdiği ifadede şunları söyledi: “Sosyal medyada ‘Hakan Aykut’ isminde bir hesabım var. 24 Haziran günü Instagram hesabımda anlık iletileri takip ederken, soruşturmaya konu olan paylaşımı başkasının hesabında görüp kopyalayıp kendi hesabımda paylaştım. Bir arkadaşım arayarak ‘Bu paylaşımı kaldır. Hoş bir paylaşım değil’ dedi. Ben de 15-20 saniye sonra bu paylaşımı kaldırdım. Bu paylaşımın olmaması gerektiğini biliyorum. Pişmanım.”

Nili, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul 9’uncu Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

Nili’nin avukatı Gül Ceylan, müvekkilin yaptığı paylaşımın suç olabileceğini bilmediğini aktararak, paylaşımın infiale neden olmadığını belirtti ve “Müvekkil çok pişmandır. Yarın annesinin ameliyatı vardır. Onun yanında olması gerekmektedir. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep ediyoruz” dedi.

Ancak hakim, Hakan Aykut Nili’nin, ‘halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme suçunu işlediğine ilişkin dosya içerisinde mevcut tutanaklar, şüpheli savunmaları, sosyal medya çıktıları, delil ve belgeler hep birlikte incelendiğinde şüphelinin atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin varlığı, kaçma şüphesinin bulunduğu, suçun niteliği, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı’ gerekçeleriyle tutuklanmasına karar verdi.